Trump'tan ateşkes açıklaması: Dünya barışı için büyük bir gün
ABD/İsrail koalisyonu ile İran arasındaki savaşta 40. günde ateşkes ilan edildi. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya barışı için büyük bir gün" ifadelerine yer verdi. "Çok sayıda olumlu adım atılacak! Büyük kazançlar elde edilecek." diyen Trump şu ifadeleri kullandı:
"Dünya barışı için büyük bir gün! İran bunun gerçekleşmesini istiyor, artık yeter dediler! Aynı şekilde diğer herkes de öyle! Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı’ndaki trafik yoğunluğunun giderilmesine yardımcı olacak. Çok sayıda olumlu adım atılacak! Büyük kazançlar elde edilecek. İran yeniden inşa sürecine başlayabilir. Her türlü malzemeyle yükleneceğiz ve her şeyin yolunda gitmesini sağlamak için sadece “etrafta bulunacağız.” Bunun gerçekleşeceğinden eminim. Tıpkı ABD’de deneyimlediğimiz gibi, bu Orta Doğu’nun Altın Çağı olabilir"