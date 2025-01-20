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Trump 6 Ocak olayları için destekçilerine sahip çıktı!
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Trump 6 Ocak olayları için destekçilerine sahip çıktı!

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 22:55 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2025 23:00

Trump, konuşmasının ardından Kongre Binası'nın ziyaretçi merkezine giderek destekçilerine seslendi. Burada, özgür seçim mitinglerini andıran daha uzun ve gayriresmî bir konuşma gerçekleştirdi. Daha sonraki açıklamalarında ise farklı bir ton benimseyen Trump, seçim süreçleriyle ilgili şüphelerini dile getirdi. 6 Ocak 2021 saldırısına katılmakla suçlanan kişileri "rehineler" olarak tanımlayan Trump, Kongre'nin o günkü eylemleri hakkında yürüttüğü soruşturmanın yasadışı olduğunu iddia etti. Trump, konuşmasına ilişkin olarak, "Bu, yukarıda yaptığım konuşmadan daha iyi bir konuşmaydı" ifadelerini kullandı.

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