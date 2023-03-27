RAMAZAN İMSAKİYE
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Suudi Arabistan’da umrecileri taşıyan otobüs alev topuna döndü: 20 ölü, 29 yaralı

Suudi Arabistan’da umrecileri taşıyan otobüs alev topuna döndü: 20 ölü, 29 yaralı
27.03.2023 23:46

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Suudi Arabistan’a umre ziyareti için gelenleri taşıyan otobüs kaza yaptı. Mekke’ye giden otobüsün freninin boşalması sonucu Asir kentindeki Akabe Şaar bölgesinde köprüye çarptığı aktarılarak, kazanın ardından otobüsün alev topuna döndüğü belirtildi. Kazada 20 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin de yaralandığı açıklandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye gönderilirken, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Yerel kaynaklar, kaza yapan otobüste Yemen’den gelen umre ziyaretçilerinin bulunduğunu aktardı.

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