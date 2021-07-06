Haberler Video Dünya Videoları Suudi Arabistan'da evin çatısında dolaşan aslan paniğe neden oldu! İşte o anlar...

Suudi Arabistan'da evin çatısında dolaşan aslan paniğe neden oldu! İşte o anlar...

Suudi Arabistan'da evin çatısında dolaşan aslan paniğe neden oldu! İşte o anlar...
06.07.2021 23:31
Ana Sayfa 01:03
Çakmakla oynayan çocuk evi...
Ana Sayfa 00:18
Zeynep Bastık’tan bekarlığa...
Ana Sayfa 01:17
Galatasaray, kaptan Arda...
Ana Sayfa 00:23
Başkan Erdoğan’dan Papa’ya...
Ana Sayfa 02:37
Ankara-İstanbul hattında...
Ana Sayfa 01:06
Hafter milislerinden...
Ana Sayfa 00:18
Burçin Terzioğlu ile sevgilisi...
Ana Sayfa 00:44
Gülsim Ali İlhan ve Durul...
Ana Sayfa 00:27
"AK Parti'ye oy vermek günah"...
Ana Sayfa 00:35
Daphne Öz Bodrum tatilinde...
Ana Sayfa 02:33
1100 TL bayram ikramiyesi için...
Ana Sayfa 01:47
Masterchef jürisini ve ekran...

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir evin çatısında dolaşan başıboş aslan, paniğe neden oldu. O anlar kameraya böyle yansıdı.


Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın Al-Rimal semtinde bir evin çatısında dolaşan aslan paniğe neden oldu.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine yetkililer harekete geçti. Suudi Ulusal Yaban Hayatı Geliştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin İçişleri Bakanlığı'ndan güvenlik desteği sağladıktan sonra bölgeye sevk edildiği ve aslana herhangi bir zarar verilmeden yakaladığı aktarıldı.

BAŞIBOŞ ASLAN YAKALANDI

Açıklamada ayrıca, "Aslan, veteriner hekim ve uzmanlar nezaretinde, hayvan refahı ve yaban hayatı koruma ilkelerine uygun yerlerde tutulmak üzere özel bir barınma merkezine nakledildi" ifadelerine yer verildi.

Aslanın nereden geldiği henüz bilinmezken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Dünya Videoları