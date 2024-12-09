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Suriyeli muhalif lider el-Cevlani ile Esad rejimi Başbakanı el-Celali bir araya geldi
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Suriyeli muhalif lider el-Cevlani ile Esad rejimi Başbakanı el-Celali bir araya geldi

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 21:12 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 21:12

Suriyeli muhalif lider Ebu Muhammed el-Cevlani, Esad rejimi Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından el-Celali, iktidarı İdlib merkezli Suriye Kurtuluş Hükümeti'ne devretmeyi kabul etti. Suriyeli muhalif lider Ebu Muhammed el-Cevlani, Esad rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam'da Esad rejimi Başbakanı Muhammed Gazi el Celali ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye'de kurulacak olan geçiş hükümetinde başbakanlık görevine getirileceği iddia edilen İdlip merkezli Suriye Kurtuluş Hükümeti Başkanı Muhammed el-Beşir de yer aldı. El-Cevlani, görüşmede el-Celali'ye Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin "sıfırdan başlamasına" rağmen son dört yılda deneyim kazandığını ve önemli başarılar elde ettiğini söyledi. El-Cevlani, ayrıca geçiş hükümetinin eski yönetimin deneyimlerinden de faydalanacağını açıkladı. Görüşmenin ardından el-Celali, iktidarı İdlib merkezli Suriye Kurtuluş Hükümeti'ne devretmeyi kabul ettiğini açıkladı.

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