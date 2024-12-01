Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa A Haber'de konuştu: Halep'teki terör yuvaları da temizlenecek

Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezinin tamamına hakim olarak bölgeyi terörden temizledi. SMO dış kesimlere ilerlemeye devam ederken, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Rejimin çöküş sürecinde olduğunu belirten, Mustafa, "Tel Rıfat PKK/YPG terör örgütünden temizleniyor. PKK ile şiddetli çatışmalar oldu. Tel RIfat'ta PKK/YPG'den esirler de alındı. Sırada Münbiç var. Halep'teki terör yuvaları da temizlenecek" ifadelerini kullandı.