Japonya'da 5,8'lik sarsıntı: Yaralılar var, ulaşım aksadı

Güney Kıbrıs'ta İsrail tehlikesi: Arazi alımları ve 25 bin Yahudi nüfusu gündemde

Beyaz Saray’da 'insan yazıcı' krizi! Melania Trump canlı yayında locayı terk etti

Beyaz Saray’da 'insan yazıcı' krizi! Melania Trump canlı yayında locayı terk etti