Batı Şeria'da balyozlu provokasyon! İsrailli vekil, asker korumasında anıt parçaladı
İşgal altındaki Batı Şeria'da artan yerleşimci şiddeti kapsamında, aşırı sağcı İsrailli milletvekili Zvi Sukkot ve beraberindekiler, Nablus'un Madama köyündeki Filistinlilere ait bir anıtı İsrail askerlerinin koruması altında balyozla parçaladı. Provokasyonunu sosyal medyada savunan ve saldırıların süreceğini belirten Sukkot'un, daha önce de Kudüs'teki bir okula baskın düzenleyerek tabela tahrip ettiği biliniyor.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya