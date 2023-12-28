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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023, 12:33 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023, 12:38

Soykırımcı İsrail askerinden vahşet itirafı: Öldürmek için bebek arıyoruz ama hiç bebek kalmadı

Soykırımcı İsrail ordusu Gazze’de sadece sivilleri öldürmekle kalmıyor, bir yandan sivillere onurlarını kıracak işkenceler yaparken diğer yandan da çocukları ve bebekleri bilinçli bir şekilde hedef alıyor. Soykırım ordusundan bir asker çektiği bir video ile terör devleti İsrail’in vahşetini bir kez daha gözler önüne serdi. Öldürmek için bebek aradıklarını söyleyen soykırım askeri “Buralarda hiç bebek kalmadı. Öldürmek için bebek arıyoruz ama bulamadık. Ben bir kız çocuğu öldürdüm ama sanırım 12 yaşında falandı.” dedi.

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