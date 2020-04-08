Son dakika: Rusya'da testi pozitif çıkan korona hastası kaçtı sağlık görevlileri kovaladı 08.04.2020 17:57

Son dakika haberi... Rusya’da koşucu olduğunu belirtilen bir kişi, corona virüs (koronavirüs) testinin pozitif çıkmasının ardından koşarak kaçmaya çalıştı, özel kıyafetli sağlık görevlileri ise onu kovaladı. O anlar amatör kameralarca kaydedildi. Yerel medya, hastanın yakalanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.