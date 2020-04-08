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Son dakika: Rusya'da testi pozitif çıkan korona hastası kaçtı sağlık görevlileri kovaladı

Son dakika: Rusya'da testi pozitif çıkan korona hastası kaçtı sağlık görevlileri kovaladı

08.04.2020 17:57

Son dakika haberi... Rusya’da koşucu olduğunu belirtilen bir kişi, corona virüs (koronavirüs) testinin pozitif çıkmasının ardından koşarak kaçmaya çalıştı, özel kıyafetli sağlık görevlileri ise onu kovaladı. O anlar amatör kameralarca kaydedildi. Yerel medya, hastanın yakalanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.


Olay, Rusya'nın Arzamas kentinde meydana geldi. 28 yaşında olduğu belirtilen koronavirüs hastası koşucu, testinin pozitif çıkmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılmak istendi. Hastaneye gitmek istemeyen kişi, koşarak sağlık görevlilerinden kaçmaya çalıştı.



Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, özel kıyafetli sağlık ekiplerinin hastayı kovaladığı görüldü.



Yerel medya, hastanın yakalanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.



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