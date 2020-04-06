Rusya'da son 1 günde tespit edilen 954 yeni koronavirüs (COVID-19) vakası ile toplam enfekte kişi sayısı 6 bin 343'e yükselmiş oldu.

Rusya'da son 24 saatte 954 vaka ile 2 ölüm kaydedildi. Toplam vaka sayısı 6 bin 343'e, ölü sayısı ise 47'ye çıkmış oldu.

Toplam 79 federal bölgede vaka tespit edildi.

Kamu Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Merkezi ülke genelinde bugüne kadar 700 binden fazla test yapıldığını bildirdi.

Yaklaşık 200 bin kişi tıbbi gözetim altında tutuluyor.