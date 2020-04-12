Son dakika haberine göre, İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 431 artarak 19 bin 899'a yükseldi. Öte yandan Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, Milano ve çevresindeki huzurevlerinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarından gelen şikayetler doğrultusunda soruşturmalar açıyor.
Son dakika: İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 19 bin 899'a yükseldi12.04.2020 19:21
- Son dakika: İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 19 bin 899'a yükseldi
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