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SON DAKİKA I Türk Akım'ı ve Mavi Akım'ı koruyan Rus gemisine saldırı!

SON DAKİKA I Türk Akım'ı ve Mavi Akım'ı koruyan Rus gemisine saldırı!
24.05.2023 17:23 - Son Güncelleme: 24.05.2023 17:25

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Rusya'dan yapılan açıklamada, "Türkakım'ı ve Mavi Akım'ı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisi saldırıya uğradı" denildi.

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusuna ait uçaklar, Karadeniz'de 'Ivan Hurs' gemisine yönelik saldırı gerçekleştirdi. Rus tarafı ise saldırının başarıyla püskürtüldüğünü duyurdu.

Açıklamaya göre Rus ordusunun Karadeniz filosuna bağlı gemiye 'İnsansız hava botları' ile saldırı düzenlendi. Saldırı İstanbul Boğazı'na yalnızca 140 kilometre mesafede gerçekleşti.

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