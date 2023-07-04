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SON DAKİKA I Azerbaycan'da 5.7 büyüklüğünde korkutan deprem!

SON DAKİKA I Azerbaycan'da 5.7 büyüklüğünde korkutan deprem!
04.07.2023 00:03

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Son dakika haberi... Hazar Denizi açıklarında 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Azerbaycan'ın Haçmaz ili başta olmakla başkent Bakü ve çevre illerde de hissedildi.

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Azerbaycan'da, 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, Hazar Denizi'nin Azerbaycan kıyılarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.




Fotoğrafta: Depremin meydana geldiği nokta

Deprem, Haçmaz ili başta olmakla başkent Bakü ve civar illerde de hissedildi.




DEPREM SONRASI BAKÜ'DE HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Hazar Denizi açıklarında meydana gelen 5.7'lik deprem sonrası başkent Bakü'de bulunan Azerbaycanlılar kendilerini sokağa attı.

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