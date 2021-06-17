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SON DAKİKA: Biden-Putin görüşmesine damga vuran olay! Biden'ın elindeki kopya kağıdı objektiflere yansıdı

SON DAKİKA: Biden-Putin görüşmesine damga vuran olay! Biden'ın elindeki kopya kağıdı objektiflere yansıdı
17.06.2021 12:32
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Son dakika haberleri... Tüm dünya dün gerçekleşen ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen görüşmeye kilitlendi. Görüşmede çekilen fotoğraflara ise ilginç bir detay yansıdı. 78 yaşında olan ABD Başkanı Joe Biden'ın elindeki kopya kağıdı objektiflere yansıdı. Öte yandan bu fotoğraf, ABD'de başkanlığın Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e kalacağı iddialarını bir kez daha güçlendirdi. ABD'de başkanın sağlık sorunları nedeniyle başkanlıktan çekilmesi durumunda başkan yardımcısı başkanlık koltuğuna oturuyor.


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