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SON DAKİKA: Biden-Putin görüşmesine damga vuran olay! Biden'ın elindeki kopya kağıdı objektiflere yansıdı

Son dakika haberleri... Tüm dünya dün gerçekleşen ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen görüşmeye kilitlendi. Görüşmede çekilen fotoğraflara ise ilginç bir detay yansıdı. 78 yaşında olan ABD Başkanı Joe Biden'ın elindeki kopya kağıdı objektiflere yansıdı. Öte yandan bu fotoğraf, ABD'de başkanlığın Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e kalacağı iddialarını bir kez daha güçlendirdi. ABD'de başkanın sağlık sorunları nedeniyle başkanlıktan çekilmesi durumunda başkan yardımcısı başkanlık koltuğuna oturuyor.

17.06.2021 12:11 - Son Güncelleme: 17.06.2021 12:22
SON DAKİKA: Biden-Putin görüşmesine damga vuran olay! Biden'ın elindeki kopya kağıdı objektiflere yansıdı

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra Rus lider Vladimir Putin'le ilk kez dün bir araya geldi. İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan Biden-Putin zirvesi 4 saat sürdü. İki liderin tarihi görüşmesi iki ilginç olaya sahne oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Biden-Putin görüşmesine damga vuran olay! Biden'ın elindeki kopya kağıdı objektiflere yansıdı

BIDEN'IN 'KOPYA KAĞIDI' KAMERALARA YAKALANDI
Biden'ın Putin ile görüşmesi sırasınca avucunun içine gizlediği notlara attığı kaçamak bakışlar foto muhabirlerin dikkatinden kaçmadı.

SON DAKİKA: Biden-Putin görüşmesine damga vuran olay! Biden'ın elindeki kopya kağıdı objektiflere yansıdı

Sputnik muhabiri Mikhail Metze bu anları fotoğrafladı. Bu kare kısa sürede sosyal medyada günün konusu oldu. Binlerce defa paylaşılan fotoğraf viral oldu.

SON DAKİKA: Biden-Putin görüşmesine damga vuran olay! Biden'ın elindeki kopya kağıdı objektiflere yansıdı

New York Post gazetesi fotoğrafı okurlarına 'kopya kağıdı' başlığı ile sundu. Biden'ın 'kopya kağıdı'na rağmen konuşmasında hata yapması da ABD basının sayfalarını süsledi.

SON DAKİKA: Biden-Putin görüşmesine damga vuran olay! Biden'ın elindeki kopya kağıdı objektiflere yansıdı

Biden ABD'nin altyapı standartlarında 85'inci sırada olduğunu söyledi. Ancak küresel verilere göre, ABD bu alanda 13'üncü sırada yer alıyor.