Şam yönetimi ve YPG arasında ateşkes imzalandı
Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 21:12
Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalandı.