RAMAZAN İMSAKİYE
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Rusya'dan inanılmaz taktik! 'Yunus askerler' görevde! Su altı saldırılarını korumak için...

Rusya'dan inanılmaz taktik! 'Yunus askerler' görevde! Su altı saldırılarını korumak için...
28.04.2022 17:08

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Rusya-Ukrayna savaşı sürerken ülkeler olası bir saldırıya karşı önlem almaya devam ediyor. Rusya'dan ise 'yok artık' dedirtecek bir silah geldi. Rusya’nın Karadeniz’deki en büyük donanma üssü olan Sivastopol'dan gelen uydu görüntüleri özel olarak eğitilmiş yunus balıklarının bölgeye taşındığını ortaya koydu. Rusya 'askeri yunusları' ile gemilerini olası sabotajlardan korumayı hedefliyor.

Dünya Videoları

ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü (USNI),Rusya ve Ukrayna için kritik öneme sahip Sivastopol limanındaki deniz üssünün uydu görüntülerini inceledi ve herkesi şaşkına çeviren bir detay ortaya çıktı.

SİVASTOPOL ÜSSÜ'NDELER

Uydu Görüntüleri Moskova'nın özel olarak eğitilmiş yunusları Sivastopol liman üssüne taşığını ortaya koydu. Yapılan analizlere göre 'askeri yunuslar' Rusya'nın karadeniz filosunu muhtemel su altı saldırılarından korumak için bölgeye getirildi.

Rusya'nın Karadeniz'deki en büyük donanma üssü olan Sivastopol, Moskova'nın 2014'te ele geçirdiği Kırım'ın güney ucunda yer aldığı için Rus ordusu için kritik bir öneme sahip.

ABD'nin analizine göre limandaki gemilerin çoğu denizaltından gelecek potansiyel saldırılarına karşı savunmasız. Peki 'askeri yunuslar' bu gemileri nasıl koruyacak? Oldukça zeki hayvanlar olduğu bilinen yunus balıklarının askeri amaçlar için eğitilmesi aslında yeni bir şey değil.

Soğuk Savaş döneminde ABD ve Rusya gibi birçok ülke yunusları eğiterek savaş görevlerinde kullandı. ABD sabotaj eylemlerini önlemeleri için yunus balıkları ve deniz aslanlarının eğitimine en az 28 milyon Dolar harcadı.

Yunusların ekolokasyon yetenekleri, mayın gibi su altı nesnelerini tespit etmelerine izin veriyor. Bu nedenle de eğitilen balıklar sabotaj eylemlerini önleme, mayın tespiti ve düşman dalgıçların limana girişlerini önlemek için kullanılıyor.

Ukrayna 2012 yılında Sovyet döneminden kalma bir programı yeniden canlandırarak Sivastopol yakınlarındaki bir akvaryumda yunusları eğitmişti. Ancak 2014 yılında Kırım'ın işgali ile bu balıklar Rusların eline geçti.

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