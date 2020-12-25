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Rusya yerel meclisinde kadın meclis üyesinin dekolte kıyafeti kriz çıkardı

Rusya yerel meclisinde kadın meclis üyesinin dekolte kıyafeti kriz çıkardı
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Rusya Federasyonu’na bağlı Yakutistan’da yerel meclis üyesi Pyotr Ammosov’un, çevrim içi toplantı sırasında bir bakanın kıyafetindeki dekoltenin ‘dikkatini dağıttığını’ ima etmesi tartışma yarattı.


Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan Cumhuriyeti'nde çevirim içi yapılan yerel meclis toplantısında Pyotr Ammosov adlı meclis üyesi, Yakutistan Girişimcilik, Ticaret ve Turizm Bakanı İrina Vısokih'in raporunu dinledikten sonra,

"Bugün, sağlıklı bir erkek olarak, sizin sunumunuza değil, vücudunuzun açık kısmına dikkat ettim. Bu pek iyi değil" dedi.

Bunun üzerine tepki gösteren Vısokih, bu tür ifadelerin kabul edilemez olduğunu ve 'gardırobundaki kıyafetleri kimseyle tartışmaya niyeti olmadığını' söyledi.

Parlamento başkanı ise milletvekilinin sözünü keserek, mikrofonunu kapadı.

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