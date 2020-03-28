Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdiğini açıkladı! 28.03.2020 18:25

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), yeni tip Corona Virüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Rusya FMBA'ya ait 'Farmzashchita' Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin'in ve Fransa'nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında koronavirüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi" ifadelerine yer verildi. Peki, Meflokin ilacı Türkiye'de satılıyor mu? İşte, Meflokin hakkında bilinmesi gerekenler….

Meflokin nedir? Meflokin ilacı Türkiye'de satılıyor mu? Rusya'dan gelen Corona virüsü bulundu ilacının ardından, Meflokin ilacı gündeme oturdu. Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), yeni tip Corona Virüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Rusya FMBA'ya ait 'Farmzashchita' Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin'in ve Fransa'nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında koronavirüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi" ifadelerine yer verildi. Peki, Meflokin ilacı Türkiye'de satılıyor mu? İşte, Meflokin hakkında bilinmesi gerekenler….

MEFLOKİN NEDİR?

Lariam markası altında satılan meflokin, sıtmayı önlemek veya tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Önleme için kullanıldığında, tipik olarak potansiyel maruziyetten önce başlar ve potansiyel maruziyetten sonra birkaç hafta devam eder.

Ancak bilinmesi gerekmektedir ki, Sağlık Bakanlığı tarafından duyuru yapılmadan, haberlerde çıkan hiçbir ilaç kullanılmamalıdır. Bilinçsiz ilaç kullanımları ciddi sorunlara yol açabilir.

Meflokuin kullanan hastaların %5'inde ilaç kullanımını sonlandıracak nöropsikayatrik bozukluklar (uyku bzk, insomnia, kabus görme, kognitif bzk, anksiyete, depresyon) görülür.

Meflokin, kinin alerjisi olanlarda kontrendikedir.

DSÖ ve CDC tarafından riskli bölgeye ziyareti ertelenemeyen gebelerde 2.ve 3. trimestrda kullanılabileceği belirtilmekte.

Oral canlı tifo ve kolera aşılarından en az 3 gün sonra meflokuin profilaksisi başlamalı.

Yüksek riskli KDPF bölgesine son anda ziyareti planlanan hastalarda 3 gün üst üste devamında haftada bir olacak şekilde meflokuin profilaksisi uygulanabilir.