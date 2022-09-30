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Rusya Devlet Başkanı Putin Herson ve Zaporijya'yı tanıdı

Rusya Devlet Başkanı Putin Herson ve Zaporijya'yı tanıdı
30.09.2022 00:45 - Son Güncelleme: 30.09.2022 00:52

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Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül'de referandum düzenlenmişti. Bölgelerdeki sözde seçim komisyonlarının kesin olmayan verilerine göre, referandumlardan "Rusya'ya bağlanma" kararı çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından Putin, Rus ordusunun Ukrayna’da ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı.

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