Netanyahu'nun yolsuzluk davasında kritik gelişme: Hakim Benny Sagi gizemli kazada öldü!

Başbakan Netanyahu’nun yolsuzluk davasına bakan üç hakimden biri olan Benny Sagi, geçirdiği gizemli motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Sagi’nin ölümü ülkede 'suikast' şüphelerini beraberinde getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasına bakan Hakim Benny Sagi, motosikletine araba çarpmasının ardından hayatını kaybetti.

ARACINA MOTOR ÇARPTI

Polisin açıklamasına göre, arazi şartlarında seyreden bir araç ana yola çıkarak Sagi'nin motosikletine çarptı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ve paramediklerin kazayı "şok edici" olarak nitelendirdiği söylendi.

Polis, Aşdod'un doğusundaki Kfar Menachem kibbutzunun yakınlarında meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kiryat Malachi karakolundan polis memurları ve trafik kazası müfettişleri kazanın koşullarını inceliyor.

NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVASINA BAKIYORDU

Sagi, Haziran 2024'te Beersheba Bölge Mahkemesi'ne geçici başkan olarak atandı ve Nisan 2025'te bu görevi daimi olarak üstlendi. Sagi'nin Aşdod'daki kazada ölmesi ise suikast şüphelerine yol açtı.

