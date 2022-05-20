Nepenthes gracilis isimli bitki türü şekliyle erkek cinsel organını andırdığından 'penis bitkisi' olarak anılıyor. Ucundaki kapak sayesinde böcekleri hapsedebiliyor. Şekli nedeniyle ilgi gören çiçek yasayla korunuyor. Son olarak üç kadının çiçekleri koparıp kıkırdayarak çektikleri video üzerine çevre bakanlığı uyarı yayınladı. Videoda kadınlar çiçeğin şeklinin 'bir şeyi' anımsattığını söyleyerek gülüşüyor: "Çok tanıdık geldi, sanki daha önce bir yerlerde görmüş gibiyim."

Bakanlığın Facebook sayfasından videodan fotoğraflar paylaşılarak "Yaptıkları yanlıştı. Bir daha yapmayın. Doğal kaynaklarımızı seven ve koruyan herkese teşekkürler. Ama Nepenthes bitkinisi koparmayın, zarar veriyorsunuz."

Bakanlığın sözcüsü Neth Pheaktre Kamboçya'da beş tür Nepenthes bitkisi olduğunu ve hepsinin koruma altında olduğunu söyledi. Nadir bir tür olduğundan korunması gerektiğinin altını çizen sözcü, son zamanlarda başlayan koparma trendinin internette yayılarak başkalarına da kötü örnek olduğunu anlattı.