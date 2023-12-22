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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023, 10:56 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023, 10:58

Mescid-i Aksa’ya akın! Kudüs’te katliamın ve işgalin gölgesinde 11. Cuma

Son dakika haberi! İşgal altındaki Gazze’de haftalardır sivillere soykırım uygulayan terör devleti İsrail, Batı Şeria’ya baskınları sürdürürken Kudüs’te ise her Cuma günü cemaate saldırıyor ve Filistinlilerin ibadetine engel oluyor. Soykırımın 11. cumasında da gözler Kudüs’e ve Mescid-i Aksa’ya çevrildi. Kudüs'te bulunan tüm Müslümanların Mescid-İ Aksa'ya namaz kılmak için akın edeceği bildirildi.

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 20 bini aştı, 53 bin 320 kişi yaralandı.

İşgalci İsrail'in Gazze'deki saldırıları sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü Gazze'nin kuzeyinde artık çalışan bir hastanenin kalmadığını açıkladı.


SOYKIRIMIN GÖLGESİNDE 11. CUMA

İşgal altındaki Gazze'de haftalardır sivillere soykırım uygulayan terör devleti İsrail, Batı Şeria'ya baskınları sürdürürken Kudüs'te ise her Cuma günü cemaate saldırıyor ve Filistinlilerin ibadetine engel oluyor.

Soykırımın 11. cumasında da gözler Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya çevrildi.

İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMINDA 77. GÜN

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel son durumu sıcak bölgeden aktardı. Gece boyu saldırıların devam ettiğini belirten Geçgel, "Bugün iletişim tamamen kopmuş durumda. ABD çatışmalara ara verilmesini istemiyor." dedi.

Bugün farklı bir Cuma olacağına dikkat çeken Geçgel, Kudüs'te bulunan tüm Müslümanların Mescid-İ Aksa'ya namaz kılmak için akın edeceğini bildirdi. Geçgel bu yüzden Aksa'nın daha kalabalık olması beklendiğini ifade etti.

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