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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023, 19:31 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023, 20:20

Katliamın gölgesinde yaşamla mücadele! Anne karnında siyonist terör mağduru

Katil İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor. Eli kanlı İsrail'e dünyanın dört bir yanından tepkiler sürerken bölgeden de katliama dair acı görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak gelen bir görüntüde Gazzeli doktorlar, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırı sonucunda hayatını kaybeden hamile annenin karnındaki bebeğini yaşatmak için canhıraş mücadele verdi. İşte katliamaın gölgesinde yaşamla mücadele...

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