ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden imza attığı skandallarla gündemden düşmüyor.

Daha önce laptopundaki verilerin sızmasıyla seks ve uyuşturucu partileri açığa çıkan Hunter Biden'ın yine benzer görüntüleri patladı.

8.864 FOTOĞRAF SIZDI: SEKS VE UYUŞTURUCU

İngiliz Daily Mail'den yer alan habere göre "Marco Polo" isimli bir platform ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın 8.864 fotoğrafını sızdırdı.

Söz konusu görüntülerde Biden'ın, uyuşturucu kullandığı ve kadınlarla çıplak ve uygunsuz pozlar verdiği görüldü.

FOTOĞRAFLARIN KONUMLARI BİLDİRİLDİ

Sızan fotoğrafların 2008 ile 2019 yılları arasında Hawaii, Cabo San Lucas, Kosova, Çin, Londra, Paris, Belgrad ve Roma konumlarında çekildiği bildirildi.

Fotoğrafların 7.032'sinin Biden'ın MacBook Pro bilgisayarındaki fotoğraf uygulamasından, 1832'sinin iPhone XS model telefonunda olduğu belirtilirken diğer fotoğrafların ekran görüntüsü, WhatsApp ve diğer uygulamalarda kayıtlı olduğu belirtildi.

Hunter Biden, dizüstü bilgisayarında bulunan bir makbuzun fotoğrafına göre, 2017 yılında New York'taki kaliteli İtalyan giyim mağazası Riflessi'de toplam 17846.40 Dolarlık harcama yaptı.

CİNSEL ORGANLARI BLURLAMAK İKİ AY SÜRDÜ

Görüntüleri sızdıran Marco Polo grubu tüm resimlerde 'cinsel organları blurlamanın' yaklaşık iki ay sürdüğünü belirtti.



Hunter Biden'ın ölen kardeşinin eşi Hallie Biden ile çıplak görüştüğü görüldü. İkilinin ilişki yaşadığı biliniyor.

AVUKATLARI SORUŞTURMA TALEP ETTİ

Hunter Biden'ın avukatları ise, ABD Kongresi'nden "Marco Polo"nun bu görüntüleri nasıl ele geçirdiğine dair bir soruşturma başlatılması talebinde bulundu.



Fotoğrafta: Ziegler

PLATFORMUN KURUCUSU ESKİ BEYAZ SARAY ÇALIŞAN ZIEGLER

Marco Polo, Trump'ın eski Beyaz Saray çalışanı Garrett Ziegler (28) tarafından kuruldu ve kendisini "yolsuzluk ve şantajı açığa çıkaran kar amacı gütmeyen bir araştırma grubu" olarak tanımlıyor.

DAHA ÖNCE DE GÖRÜNTÜLER SIZMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın seks ve uyuşturucu partilerine ilişkin görüntüleri de sızmıştı. Görüntülerde oğul Biden'ın bir kadınla birlikte olurken elinde silah bulunduğu ve odada uyuşturucu kullandığı görülüyor.

Videoda Hunter Biden'ın elinde görülen silahın kayıt dışı olduğu iddia edilirken, görüntülerin bir kısmında elindeki silahı kameraya doğrulttuğu dikkat çekti. Görüntülerin 2018 yılına ait olduğu iddia edilirken, Biden'ın aynı dönemde ruhsatsız silahını bir markette çöp kutusuna atmasıyla gündeme gelmişti. Ayrıca hakkında vergi soruşturması da açılmıştı.

Bu son skandal, son dönemde artan silahlı saldırılar nedeniyle Başkan Biden'ın Kongre'den bireysel silahlanmaya karşı kısıtlamalar getirilmesini talep ettiği bir dönemde patlamıştı.

Muhalefetten "Kısıtlamalar artsa oğlu hapse girerdi" yorumları yapılırken Başkan Biden görüntülere ilişkin sessizliğini koruyor.

YENGESİYLE İLİŞKİ YAŞAMIŞTI

Hunter Biden'ın, ağabeyi kanserden öldükten sonra eşiyle ilişkin yaşadığı da ortaya çıkmış ve büyük ses getirmişti.