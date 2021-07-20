Jeff Bezos uzaya gitme videosu izle! Amazon'un sahibi uzay girişimi Blue Origin'le uzaya gitti

Son dakika haberleri... Amazon'un sahibi milyarder Jeff Bezos, uzay girişimi Blue Origin'le uzaya gitti. Tarihteki ilk "mürettabatının tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz uzay uçuşu" olma niteliği taşıyan yolculukta, Bezos'a kardeşinin yanı sıra 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Olivier Deamon eşlik etti. Bununla birlikte, Bezos Richard Branson'un ardından uzaya çıkan 2. milyarder oldu. İşte tarihi uzay yolculuğundan kareler...