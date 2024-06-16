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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024, 17:40 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2024, 17:40

İZLE I Rusya'da cezaevinde rehine krizi! İşte detaylar...

Rusya’nın Rostov Bölge Federal Cezaevi Servisi’ne bağlı cezaevinde mahkumlar, iki cezaevi memurunu rehin aldı. Rus kuvvetlerinin düzenlediği özel operasyon sonrası şüpheliler etkisiz hale getirildi ve 2 rehine yaralanmadan kurtarıldı. Rus medyası eylemi gerçekleştiren mahkumların DAEŞ bağlantılı olduğunu yazdı.

Rus medyası bugün, aralarında terör suçlarından hüküm giymiş mahkumların da bulunduğu 5 kişinin Rostov Bölge Federal Cezaevi Servisi'ne bağlı cezaevinde iki cezaevi memurunu rehin aldığını duyurdu.

Şüphelilerin cezaevi memurlarının silahlarına erişemediğini ve görevlileri bıçaklarla rehin aldıkları öğrenilirken, Rus kolluk kuvvetleriyle bağlantılı bir Telegram kanalı olan Baza, eylemi gerçekleştirenlerin DAEŞ bağlantılı olduğunu duyurdu.


ÖZEL OPERASYON DÜZENLENDİ: REHİNELER KURTARILDI

Alarma geçen Rus güvenlik güçleri, cezaevine özel bir operasyon düzenledi.

Rus kolluk güçleri ve zanlılar arasında yapılan müzakereler sırasında zanlılar salıverilmelerini ve kendilerine bir araç tahsis edilmesini talep etti. Ellerinde cop ve yangın söndürme baltası olan zanlılarla pazarlık sırasında zırhlı operasyon ekiplerinin sevk edildiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Uzun süren müzakerelerin ardından gözaltı merkezine operasyon düzenleyen Rus polisi, mahkumları öldürerek etkisiz hale getirdi.

FEDERAL CEZA SERVİSİ'NDEN AÇIKLAMA

RIA haber ajansı gözaltı merkezi yakınlarında silah sesleri duyulduğunu yazarken sosyal medyaya yansıyan görüntülerde otomatik silah sesleri duyulabiliyordu.

Rostov Bölge Federal Cezaevi Servisi'nden yapılan açıklamada, "Rostov bölgesindeki Federal Cezaevi Servisine bağlı 1 numaralı cezaevinin hücrelerinden birinde tutulan şüpheliler, iki ceza infaz memurunu rehin aldı. Rehineleri kurtarmak için düzenlenen özel bir operasyon sırasında suçlular etkisiz hale getirildi ve rehineler zarar görmeden kurtarıldı" denildi.

Rusya’yı ayağa kaldıran rehine krizi Rus kuvvetlerinden özel operasyon...


HÜCREDEKİ PENCERENİN PARMAKLIKLARINI KIRMIŞLAR

Rus medyasına yansıyan bilgilere göre, mahkumlar hücrelerindeki pencerenin parmaklıklarını kırıp, gardiyanların odasına girdiler ve içerideki 2 görevliyi rehin aldılar.

Özel kuvvetler gözaltı merkezine baskın yapmadan önce, rehinecilerden birinin fotoğrafı 112 Telegram kanalına sızdı. Mahkumun rehin aldığı gardiyanların yanında bıçağını salladığı görüldü.

DAEŞ BAĞLANTISI

Devlet medyası, mahkumların bazılarının Mart ayında Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen ölümcül saldırının sorumluluğunu üstlenen DAEŞ militanları ile bağlantılı olduğunu yazdı.

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken olayla ilgili ayrı bir ceza davası açıldı.

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