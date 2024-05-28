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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024, 17:53 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2024, 17:56

İZLE I Katil İsrail Refah'taki Müslümanları diri diri yakıyor! 21 kişi şehit oldu

Son dakika haberleri… Pazar gecesi yüz binlerce kişinin sığındığı Refah’ta çadırları bombalayarak 45 Filistinliyi diri diri yakan İsrail ordusu kara saldırısına başladı. İsrail’in işgal tanklarının şehrin merkezine ulaştığı bildirildi. Soykırım ordusu yine çadırları hedef alıyor. Refah'ta 21 Filistinli daha hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırıyı kınadı. Detayları Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer A Haber canlı yayınında aktardı...

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