İZLE I İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patladı! İşte o anlar...

İzlanda'nın yaklaşık 30 bin nüfuslu Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlayarak lav püskürttü. İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO) tarafından yapılan açıklamada, "Grindavik'in kuzeyindeki Sundhnukur kraterinde patlama meydana geldi" ifadeleri kullanıldı. Yarımadada Aralık ayından beri 5. kez meydana gelen volkanik patlama öncesi ülkenin en büyük turistik merkezi Mavi Lagün (Blue Lagoon) jeotermal kaplıcaları boşaltıldı. Patlama noktasının sadece 20 kilometre kuzeyinde yer alan Keflavik Uluslararası Havalimanında ise operasyonlar devam ederken, yolculara uçuş bilgilerini takip etmeleri yönünde uyarı yapıldı.

Bölgede son patlama 16 Mart'ta meydana gelmişti.

Dünyadaki en büyük iki tektonik levha olan Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında yer alan İzlanda'da 32 aktif yanardağ bulunuyor.