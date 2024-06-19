İZLE I Hizbullah İsrail’in stratejik noktalarını İHA ile görüntüledi!

İsrail Dışişleri Bakanı Isreal Katz, İsrailli generallerin dün akşam Lübnan'a saldırı için operasyonel planları onaylamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Katz, "(Hizbullah lideri) Nasrallah, bugün Çin ve Hindistan'dan uluslararası şirketlerin işlettiği Hayfa limanını görüntülemekle övünüyor ve saldırmakla tehdit ediyor. Hizbullah ve Lübnan'a karşı oyunun kurallarını değiştirmeye karar vereceğimiz ana çok yaklaştık. Topyekün bir savaşta Hizbullah yok edilecek ve Lübnan ağır darbe alacak" ifadelerini kullandı.

HİZBULLAH, İSRAİL'İN STRATEJİK ASKERİ NOKTALARINI İHA İLE GÖRÜNTÜLEDİ

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi insansız hava aracıyla (İHA) çekildiği belirtilen ve İsrail'in kuzeyinde stratejik öneme sahip noktaların yer aldığı 9 dakika 31 saniyelik bir video paylaştı. Kiryat Yam ve Krayot şehirlerinden geçen İHA'nın Hayfa'ya kadar sızdığı belirtildi. İHA ile kaydedilen videoda, yerleşim yerleri, Hayfa yakınlarındaki İsrailli silah üreticisi Rafael'e ait ve Demir Kubbe bataryaları, füze depolama sahaları ve radar sahalarının bulunduğu askeri kompleks ile Hayfa limanındaki askeri botlar, gemiler ve petrol depoları yer aldı. İHA'nın herhangi bir engelle karşılaşmadan Lübnan'a döndüğü belirtildi.

"PSİKOLOJİK TERÖR"

Hayfa Belediye Başkanı Yona Yahav yaptığı açıklamada, videoyu "psikolojik terör" olarak nitelendirdi. Yahav, "Hükümetten Hayfa'nın geniş çaplı savunması için bir plan sunmasını ve kuzeyden gelen tehdidi ortadan kaldıracak askeri bir çözüm bulmasını talep ediyorum" dedi.