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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024, 19:16 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024, 19:22

İZLE I Brüksel’de binlerce kişi Gazze için yürüdü! “Hepimiz Gazze'nin çocuklarıyız”

Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını protesto ederek, Avrupa Birliği’ni (AB) ateşkes için derhal harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 226 gündür devam ederken, Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan binlerce kişi, Gazze Şeridi için yürüdü. Brüksel Kuzey İstasyonu'nda toplanan göstericiler, Jean Rey Meydanı'na yürüdü. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını protesto eden göstericiler, "Katil İsrail", "Hepimiz Gazze'nin çocuklarıyız", "Gazzeli çocukların katili İsrail", "Terörist İsrail elini Gazze'den çek", "Gazze mutlaka özgür olacak" ve "Derhal ateşkes" sloganları attı.

AB'ye ateşkes için derhal harekete geçmesi çağrısında bulunan göstericiler, İsrail'in uluslararası yargı önünde gereken cezayı alması için AB ve üye devletlerin gereken girişimde bulunmasını talep etti.

Göstericiler yayınladık bildiride, İsrail'e karşı tam bir uluslararası askeri ambargo uygulanması ve İsrail devleti açısından ekonomik ve diplomatik sonuçlar göz önünde bulundurularak AB-İsrail ortaklık anlaşmasının insan haklarına saygıya ilişkin 2 numaralı maddesinin Avrupa düzeyinde etkinleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) devam eden soruşturmalarını tam olarak destek verilmesi çağrısında bulunulan bildiride, UCM Savcısının, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve apartheid suçların faillerinin kovuşturmasını birinci öncelik haline getirmesi konusunda teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı.

Bildiride, Filistin halkına İsrail tarafından uygulanan soykırımı ve etnik temizliği durdurmak ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından kararlaştırılan tüm geçici tedbirlere tam olarak uymak amacıyla Güney Afrika tarafından İsrail'e karşı açılan davanın desteklenmesi istendi.

BÜYÜK FELAKETİN 76. YILI

Göstericiler, ayrıca İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği tarih olan 14 Mayıs 1948'i takip eden gün olan 15 Mayıs'ı ve ardından yaşananların anıldığı Nakba Günü'nü de andı.

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