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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024, 23:26 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2024, 23:26

İZLE I Azerbaycan Ermenistan'a ait füze sistemi ele geçirdi! İşte o anlar...

Azerbaycan’ın eylül ayında Ermenistan'a karşı gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunun ardından Karabağ’da arama çalışmaları sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın terk ettiği savaş mevzilerinde füze sistemi tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Hocalı ilinde bulunan askeri tesisten, kullanılabilir "2K11 Krug" karadan havaya füze sistemi ile “132” füze hedefleme istasyonuna, “2P24” fırlatıcılara ve “38” güdümlü füzesine Azerbaycan ordusu tarafından el konuldu” ifadeleri yer aldı.

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