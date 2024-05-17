SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024, 22:19 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024, 22:19

İZLE I Afganistan’da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afganistan’ın Bamyan kentinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3’ü yabancı turist 4 kişi hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Afganistan'da silahlı saldırganlar dehşeti saçtı. Bamya kentinde akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 3'ü yabancı turist 4 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıkları saldırganların turistleri ve Afgan tercümanları hedef aldığını aktardı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Metin Qani olayda 4'ü yabancı turist 7 kişinin de yaralandığını bildirdi. Güvenlik güçlerinin saldırganları yakalamak için çalışmalara başladığını söyleyen Qani, "Şu ana kadar 4 kişi gözaltına alındı" dedi. Saldırıyı şiddetle kınayan Qani, mağdurların ailelerine başsağlığı dilerken, suçluların bulunup cezalandırılacağını vurguladı.

SIRADAKİ VİDEO
İZLE I Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den "İstanbul anlaşması" vurgusu!
17.05.2024Cuma
İZLE I Tayvan Meclisi'nde ortalık karıştı! Yasayı engellemek için tasarıyı alıp kaçtı
17.05.2024Cuma
İZLE I Rusya, Ukrayna’ya ait insansız deniz araçlarını böyle imha etti!
16.05.2024Perşembe
İZLE I Park halindeki uçaktan yere çakıldı! İşte o anlar...
16.05.2024Perşembe
Terör devleti İsrail gazeteci Muhammed Jahjouh ve aile üyeleri katletti!
16.05.2024Perşembe
Bunlar da Var
Tokat Erbaa son dakika haberi: Alacaklısının başına keserle vurdu | O anlar kamerada 01:32
Alacaklısına keser salladı!
17.05.2024Cuma
PKK elebaşı Duran Kalkan’ın Türkiye her yeri kuşatacak endişesi! Sesi titredi kekeledi 00:31
Korkudan sesi titredi!
17.05.2024Cuma
İZLE I Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler’in sevgilisiyle pozları sosyal medyayı salladı! 00:20
Arda Güler'in sevgilisiyle pozları sosyal medyayı salladı!
17.05.2024Cuma
İnci Taneleri’nin Zahir’i Mustafa Yıldıran’ın kendisinden de ünlü kardeşi bakın kim! Meğer ’’Gaddar’’ dizisinin Kurt’u ile... 00:44
İnci Taneleri'nin Zahir'i Mustafa Yıldıran'ın kardeşi meğer kendisinden de ünlüymüş...
17.05.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA