İtalya'da seçimlerden birinci çıkan Giorgia Meloni bir ilke imza atacak! İşte yeni dönemin şifreleri

Son dakika haberi! İtalya'daki genel seçimlerden resmi olmayan sonuçlara göre birinci parti çıkan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni, seçim sonuçlarının İtalyanların, FdI tarafından yönetilen merkez sağ hükümet istediğine dair açık bir işaret olduğunu söyledi. İtalya'da yapılan seçimleri kazanan aşırı sağcı lider Giorgia Meloni, ülkenin ilk kadın başbakanı olma yolunda ilerliyor. Meloni'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana İtalya'nın en sağcı hükümetini kurması bekleniyor. Peki, Meloni'nin Türkiye'ye bakışı nasıl? İşte İtalya'da yeni dönemin şifreleri.