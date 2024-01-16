Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları, üç İsrailli esirin videosunu paylaşarak “Ne düşünüyorsun? Hepsi öldürüldü? Kimisi öldü kimisi yaralandı? Hala hayattalar? Bu gece size onların akıbetini bildireceğiz.” ifadeleriyle yeni bir videonun geleceğini duyurmuş ve soykırımcı İsrail hükümetinin İsraillilere yalan söylediğini belirtmişti. Kassam Tugaylarının pazartesi gecesi paylaştığı videoda esirlerin akıbeti belli olurken soykırımcı İsrail ile PR ajansı gibi çalışan ABD ve İngiliz basınının kara propagandası bir kez daha patladı. Videoda konuşan İsrailli esir Noa Argamani, diğer iki esirin İsrail bombardımanında öldüğünü açıkladı. İşte, soykırımcı İsrail'in yalanları ve Hamas’ın ortaya çıkardığı gerçekler…