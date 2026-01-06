PODCAST CANLI YAYIN
İsrail'de zorunlu askerlik karşıtları ülkeyi ikiye böldü! Askerlikten muafiyet yasası onaylanırsa erken seçim kapıda! Gösterilerde 1 ölü 3 yaralı

İsrail'de zorunlu askerlik karşıtları ülkeyi ikiye böldü! Askerlikten muafiyet yasası onaylanırsa erken seçim kapıda! Gösterilerde 1 ölü 3 yaralı

İsrail'de zorunlu askerliğe karşı çıkanlar arasında önde gelen isimlerden Tevrat Okulu Hahamı Moshe Tzedaka'nın çağırısı üzerine binlerce Haredi gösterici Kudüs'ün Bar-Ilan Caddesi bölgesinde bir araya geldi. Tzedaka, gerçekleştirilen gösterilerle birlikte İsrail'de zorunlu askerliği Harediler için kaldırabileceklerini ifade etti. Moshe Gafni, öğrencilerini askerlikten muaf tutan yasanın tamamlanmaması halinde martta bütçeyi onaylamayacakları tehdidinde bulundu. Gösteriler sırasında Ultra-Ortodoks protestocuların arasına otobüs dalması sonucu 1 ölü, 3 yaralı var.

Bunlar da Var

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye bomba gönderme!
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye bomba gönderme!
Galatasaray 4-1 Trabzonspor | ÖZET İZLE
Galatasaray 4-1 Trabzonspor | ÖZET İZLE
Icardi Trabzonspor ağlarını salladı - Gol izle | GS 4-1 TS
Icardi Trabzonspor ağlarını salladı - Gol izle | GS 4-1 TS
Eren Elmalı Trabzonspor ağlarını salladı | GS 2 - 0 TS
Eren Elmalı Trabzonspor ağlarını salladı | GS 2 - 0 TS

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle