İsrail'de zorunlu askerlik karşıtları ülkeyi ikiye böldü! Askerlikten muafiyet yasası onaylanırsa erken seçim kapıda! Gösterilerde 1 ölü 3 yaralı

İsrail'de zorunlu askerliğe karşı çıkanlar arasında önde gelen isimlerden Tevrat Okulu Hahamı Moshe Tzedaka'nın çağırısı üzerine binlerce Haredi gösterici Kudüs'ün Bar-Ilan Caddesi bölgesinde bir araya geldi. Tzedaka, gerçekleştirilen gösterilerle birlikte İsrail'de zorunlu askerliği Harediler için kaldırabileceklerini ifade etti. Moshe Gafni, öğrencilerini askerlikten muaf tutan yasanın tamamlanmaması halinde martta bütçeyi onaylamayacakları tehdidinde bulundu. Gösteriler sırasında Ultra-Ortodoks protestocuların arasına otobüs dalması sonucu 1 ölü, 3 yaralı var.