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İsrail savaş uçakları, Filistin İçişleri Bakanlığı binasını vurdu! İşte o anlar… | VİDEO

İsrail savaş uçakları, Filistin İçişleri Bakanlığı binasını vurdu! İşte o anlar… | VİDEO
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Abluka altındaki Gazze'de sivilleri ve çok sayıda binayı bombalayan siyonist terör devleti İsrail, Fillistin'in İçişleri Bakanlığı binasını savaş uçaklarıyla vurdu.


İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.

İsrail saldırılarında 120'den fazla sivil şehit oldu.

Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Bilgilendirme Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 500 yerleşim biriminin tamamen yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı, 3 bin 500 yerleşim biriminin de hafif ve orta ölçekte zarar gördüğü duyuruldu.

BAKANLIK BİNASI VURULDU
Hava saldırılarını Ramazan Bayramı'nın ikinci günü de sürdüren İsrail, F-15 savaş uçakları ile Gazze'nin batısında bulunan Filistin İçişleri Bakanlığı binasını vurdu.

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