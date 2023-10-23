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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023, 02:29 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023, 02:44

İsrail hava saldırılarını sürdürüyor

Soykırımcı İsrail, Gazze’de katliama devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden’ı da arkasına alarak dünyanın gözü önünde soykırıma imza atan işgal devleti, Gazze’yi kara saldırısı ile tehdit etmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nca, Gazze'deki sivillere sağlık desteği vermek için görevlendirilen 20 kişilik uzman ekip ile hazırlanan ilaç ve tıbbi malzemeler, Mısır'a gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti. İsrail-Lübnan sınırı, 2006'daki 33 gün süren "Temmuz Savaşı"nın ardından ilk defa bu kadar gerginliğe sahne oluyor. İşgalci İsrail ordusu, Mısır sınırına yakın Kerem Ebu Salim bölgesinde Mısır’a ait bir noktanın yanlışlıkla hedef alındığını duyurdu.Öte yandan İsrail Kudüs Hastanesi çevresini vurdu.

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İsrail Kudüs Hastanesi çevresini vurdu
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