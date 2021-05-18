İşgalci İsrail'in Başbakanı Netanyahu’dan, Gazze’ye saldırıların devam etmesine onay verdi

İşgalci terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlemeye devam ediyor... 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenleyen İsrail, 61'i çocuk 212 Filistinli'yi şehit etti. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıların devam edeceği mesajını tekrarladı.

Netanyahu, Savunma Bakanı Benny Gantz, Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey İsrailli yetkililerle durum değerlendirme toplantısı düzenledi

Toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılara devam edeceklerini dile getirerek, "Tüm İsrail sakinlerine barış ve güvenlik sağlamak için gereken şekilde hareket etmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.