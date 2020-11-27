İranlı üst düzey nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikasta uğradı! İran'dan ilk açıklama: İsrail'in rolü var...

İran’ın nükleer programında görevli üst düzey bilim insanlarından Muhsin Fahrizade, başkent Tahran’da suikasta uğradı. Hastaneye kaldırılan Fahrizade’nin yaşamını yitirdiği bildirildi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif söz konusu suikasta ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’in suikastta rolü olduğuna dair belirtilerin olduğunu söyledi.

İran'ın nükleer programında görevli üst düzey bilim insanlarından Muhsin Fahrizade, başkent Tahran'da suikasta uğradı. Hastaneye kaldırılan Fahrizade'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran'ın nükleer programında görevli üst düzey bilim insanlarından Muhsin Fahrizade'nin başkent Tahran'da suikasta uğradığı duyuruldu.

KURTARILAMADI

İran devlet televizyonu, öğle saatlerinde saldırıya uğrayan Fahrizade'nin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.

DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF: İSRAİL'İN ROLÜ OLDUĞUNA DAİR BELİRTİLER VAR

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif söz konusu suikasta ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in suikastta rolü olduğuna dair belirtilerin olduğunu söyledi.

Zarif, "Teröristler bugün önemli bir İranlı bilim adamını öldürdü. İsrail'in rolüne dair ciddi belirtileri olan bu korkaklık, faillerin çaresizce savaş çığırtkanlığını gösteriyor. İran uluslararası toplumu ve özellikle de Avrupa Birliği'ni utanç verici çifte standartlarına son vermeye ve bu devlet terörü eylemini kınamaya çağırıyor" dedi.



Muhsin Fahrizade

İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Muhsin Fahrizade'nin adı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mayıs 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda özellikle belirtilmişti.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU KOMUTANI'NDAN İSRAİL'E TEHDİT

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanlığını da yürüten Fahrizade'nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinden İsrail'i sorumlu tuttu.

Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in, İran'ın modern bilime ulaşmasını engellemek için attığı en açık adım olduğunu savunan Selami, İsrail'e yönelik tehdit içerikli şu ifadeleri kullandı:

"Siyonistler nükleer bilimcimizi öldürdü ancak bu adımın karşılığını nerede verdiğimizi kendileri bilir. Biz açıklamıyoruz fakat onlar biliyor. Geçmişte sahada hiçbir adımı karşılıksız bırakmayacağımızı gösterdik."