Haberler
Dünya Videoları
İran'ın misilleme füzeleri nedeniyle Kudüs'te sirenler çaldı
İran'ın misilleme füzeleri nedeniyle Kudüs'te sirenler çaldı
Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 09:15
Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2026 09:18
İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füzelerin ardından Kudüs'te yeniden sirenler çalarken, füzeler kent semalarında görüntülendi.
