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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023, 09:29 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023, 09:41

İngiltere'de bu sefer krizin ismi ''Yüzen Hapishane''

İngiltere'nin düzensiz göçmenlerle ilgili tasarladığı 'Yüzen Hapishane' projesi, Bibby Stockholm adlı geminin kullanımıyla ilgili tartışmalar tüm hızıyla sürüyor. Düzensiz göçmenleri taşıyan bu yüzen hapishane, hükümetin eleştirilmesine neden oldu. Ayrıca, göçmen destekçisi gruplar da projeyi sert bir şekilde eleştirerek, göçmenlerin suçlu ilan edildiği ve gerçek sorunların örtbas edildiği konusunda açıklamalarda bulundu. Hükümetin gözleri başka yöne çevirerek gerçekleri gizlediği iddiaları da dikkat çekiyor.

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