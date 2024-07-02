İngiltere'de 4 Temmuz'da yapılacak genel seçimlerin öncesinde halkın oy tercihlerini şekillendirecek konuların başında siyasetçilerin Gazze'de yaşananlara tepkisi, ülkedeki hayat pahalılığı ve ekonomi geliyor. İngiltere'de yaklaşan genel seçimler öncesi vatandaşlar, yeni dönemden beklentilerini ve oy verirken göz önünde bulunduracakları konuları AA muhabirine değerlendirdi. Seçmen olarak tercihini belirleyen ana unsurun "doğruluk" olduğunu söyleyen 72 yaşındaki William isimli vatandaş, "Çok sürpriz sonuçların ortaya çıkacağını hissediyorum. İnsanlar büyük oranda Yeşiller Partisine ya da diğer alternatif partilere oy verebilir." diye konuştu.