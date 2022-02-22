İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan son dakika açıklaması: 5 Rus bankasını yaptırım listesine alıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Donbas tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır." dedi ve dünyaya Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını onayladığını duyurdu. Putin'in açıklaması sonrası başta Ukrayna olmak üzere birçok ülkeden tepki geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Putin'in topyekün işgale hazırlandığını söyleyerek, "Şimdiki yaptırımlarımız Rusya'yı çok sert vuracak." dedi. Ukrayna Cumhurbaşkanı dünyaya "Acil yardıma ihtiyacımız var" diye seslendi. İşte dakika dakika Ukrayna-Rusya krizinde son gelişmeler.