Hollanda'da yolcu treni hemzemin geçitte kalan tırı biçti

Hollanda'da hemzemin geçitte geri manevra yapan armut yüklü tıra yolcu treni çarptı. O anlar anbean kameraya yansırken, 5 kişi yaralandı.

Hollanda'nın Gelderland ilindeki Meteren köyünde armut yüklü bir tır, dönüş yapmaya çalıştığı sırada hemzemin geçitte mahsur kaldı. Bu sırada hızla gelen yolcu treni, tıra çarptı. Tırdaki armutlar yola saçılırken, tır şoförü ve trendeki 4 kişi yaralandı. Kameraya yansıyan görüntülerde, hemzemin geçitteki tırın dönüş yapamadığı, geri gelerek tekrar hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı ve bu sırada yolcu treninin tırı biçtiği görüldü. Bir görgü tanığının ifadesine göre sürücünün dönüş yapacağı virajın çok dar olduğu, bu nedenle hemzemin geçitte kaldığı belirtildi.


Demiryolu operatörü ProRail, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

