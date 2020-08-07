Hindistan'ın 191 kişilik yolcu uçağı yere çakıldı

Dubai'den kalkan Hindistan havayollarına ait 191 yolculu uçak iniş sırasında ikiye bölündü, elim kazada çok sayıda ölü ve yaralı var.
Reuters'ın bildirdiği habere göre TVS televizyonu, Hindistan Havayollarına ait Dubai'den Hindistan giden 191 yolculu uçağın iniş sırasında iniş sırasında düştüğünü bildirdi.
NDTV kanalındaki habere göre, Dubai-Kozhikode seferini yapan uçak Calicut Havalimanına iniş sırasında yerel saatle 19.40'ta pistin dışına çıktı.
Uçak pilotlarından birinin hayatını kaybettiği belirtildi.