RAMAZAN İMSAKİYE
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Hindistan'da Kovid-19'a karşı verilen yaşam mücadelesi kamerada

Hindistan'da Kovid-19'a karşı verilen yaşam mücadelesi kamerada
03.05.2021 18:08
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Hindistan’da koronavirüse yakalanan annesini hastaneye götüren bir kadın, oksijen sağlanamayınca annesine suni teneffüs ile müdahale etti. Hastanede verilen yaşam mücadelesi an be an kameraya yansıdı. İşte o anlar...


Dünyayı etkisi altına alan ü salgınında merkez üssü haline gelen 'da tablo ağırlaşıyor. 19 milyon vakanın görüldüğü ülkede, can pazarı yaşanıyor.

Ülkenin eyaletindeki kentinde koronavirüse yakalanan annesini hastaneye götüren bir kadın, oksijen maskesi bulamayınca annesine ile müdahale etti. O anlar, ülkede koronavirüsün yarattığı sağlık krizini gözler önüne serdi.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından birçok kişi ülkenin sağlık sisteminin virüsle baş edemediği ve yetersiz kaldığı konusunda eleştiride bulundu.

Kızının suni teneffüs uygulayarak hayatta tutmaya çalıştığı annenin sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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