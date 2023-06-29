Fransa'da polise karşı protesto çok sayıda gözaltı!

Fransa’da polisin 17 yaşındaki bir genci öldürmesinin ardından patlak veren protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Fransa’nın Nanterre kentinde 'dur' ihtirana uymayan 17 yaşındaki Nael M.’nin polis tarafından yakın mesafeden vurularak öldürülmesinin ardından patlak veren protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde patlak veren protestolarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ifade edilerek, sükunet çağrısında bulunuldu. İçişleri Bakanlığı, protestoların ardından Paris bölgesinde 2 bin polisin seferber edildiğini açıkladı.