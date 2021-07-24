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Eski Moldova İçişleri Bakan Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Danışmanı’ndan canlı yayında yumruklu kavga

Eski Moldova İçişleri Bakan Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Danışmanı’ndan canlı yayında yumruklu kavga
24.07.2021 00:58 - Son Güncelleme: 24.07.2021 01:28
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Moldova’da eski İçişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy Kosovan ile Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun eski danışmanı Sergey Tofilat canlı yayında birbirine girerken, tartışma tokat ve yumruklarla son buldu.


Moldova'da eski İçişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy Kosovan ile Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun eski danışmanı Sergey Tofilat konuk oldukları bir televizyon programında kavga etti.

YUMRUK DARBELERİ ALARAK BİLİNÇ KAYBI YAŞADI

Canlı yayında giderek hararetlenen tartışma tokat ve yumruklarla son buldu. Tofilat'a masada duran su dolu bardağı fırlatan Kosovan, karşı taraftan tokat ve yumruk darbeleri alarak bilinç kaybı yaşadı.

BARIŞTILAR

Ülkede geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerin ve politik durumun ele alındığı program, kavga nedeniyle sona erdi. Program sunucusu Dmitriy Mişin programdan sonra sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Kosovan ve Tofilat'ın barıştığını ifade ederek ikilinin tokalaştığı ana dair bir fotoğraf yayınladı.

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