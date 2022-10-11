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Enerji krizi yaşayan Fransa’da benzini biten polis otosunu halk itekledi! İşte o anlar

Enerji krizi yaşayan Fransa’da benzini biten polis otosunu halk itekledi! İşte o anlar
11.10.2022 21:12 - Son Güncelleme: 11.10.2022 21:12

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Fransa'da akaryakıt kuyrukları uzadıkça uzadı… Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası patlayan enerji krizi Avrupa'ya kabus gibi çöktü. Krizden etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa'da akaryakıt kuyrukları oluştu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde akaryakıt alabilmek için araçlarıyla sıra bekleyen Fransızların kilometrelerce kuyruk oluşturduğu görüldü. Öte yandan ilginç bir görüntü daha sosyal medyaya düştü. Görüntülerde benzini biten polis aracını sivillerin ittiği görüldü. İşte o anlar...

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